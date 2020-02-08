За два дні мобільний додаток "Дія" завантажили 795 тис. користувачів, - глава Мінцифри Федоров

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 800 тисяч українців завантажило "Дію" за 2 доби, успішно авторизованих — 667 тисяч. Готуємося до першого мільйону", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що наразі "Дія" — перша в рейтингу українського App Store у категоріях Utilites та Топ-безкоштовних + перша в рейтингу топ-безкоштовних у Play Market.

"Вчора застосунок протримався на 6 позиції в українському пошуку App Store, в американському — на першій! Статистика завантажень:

667 401 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки)

795 038 унікальних користувачів (ті, хто завантажили "Дію" без проходження авторизації)", - написав чиновник.

За його словами, серед унікальних користувачів відвідувань - 486 305 користувачів Android, 310 914 користувачів iOS, 359 567 підтягнених посвідчень з фото, 295 788 підтягнених техпаспортів.

Федоров додав, що на сьогодні реєстр працює стабільно, як і авторизація через банки. Електронний кабінет водія перенесений на нові сервери, і МВС успішно працює над вдосконаленням його роботи.

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Нагадуємо, "Дія" - це мобільний додаток, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн.

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