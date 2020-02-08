Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький

Про це очільник політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький заявив 8 лютого під час дебатів з радником прем'єр-міністра України з економічних питань Олексієм Мушаком на телеканалі "Інтер" інформує Цензор.НЕТ.

Білецький підкреслив, що більшість аграріїв аргументовано бояться відкриття ринку землі, адже в Україні відсутня ефективна правова база, щоб захистити дрібних фермерів від рейдерства. Крім того, є реальний ризик втрати понад 10% сільськогосподарських угідь України, якщо закон про землю буде проголосований зараз – до проведення повноцінної інвентаризації всіх земель.

"Фермерство і жителі дрібних сіл категорично проти ринку землі у нинішньому вигляді. Рейдерство нікуди не поділося. Ви говорите про спад, а насправді фермери просто перестали вірити органам правопорядку і звертаються до бандитів. Тепер про геокадастр. Компанія, яка займається формуванням цього кадастру на основі супутникової зйомки, напередодні визнала, що до кадастру не внесено принаймні 4 млн 300 тис. га землі. Якщо ВРУ зараз проголосує закон про ринок землі, це призведе до втрати понад 10% усієї української землі", – заявив Білецький.

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Лідер "Національного Корпусу" додав, що серед українського населення немає підтримки цього закону, але влада ігнорує позицію суспільства, не погоджуючись на всенародний референдум. Білецький зауважив, якщо закон про землю таки проголосують у чинній редакції, то протести продовжаться, адже потенціал для цього є.

"Ви кажете, для впровадження ринку землі є 240 голосів у Раді, а скажіть – є принаймні 50% українського народу? Це абсолютна махінація. Усі соціології, навіть наближені до президента, показують – близько 70% українців проти відкриття ринку землі. За вами люди? Чому тоді ви не проводите референдум? Потенціал для протестів є. І якщо закон таки проголосують, "Національний Корпус" разом з аграріями боротиметься за його відміну" – сказав Білецький.

У відповідь Олексій Мушак заявив, що українці ніколи не підуть на продаж землі через "ментальні стереотипи", але це не може бути приводом для скасування реформи.

"Українська ментальність і культура каже, що землею не треба торгувати. Але ми хочемо, щоб українці розпоряджалися землею", – повідомив чиновник.

При цьому Мушак так і не зміг відповісти на питання Білецького, чому влада не бажає оголосити референдум з приводу відкриття ринку землі, як раніше обіцяв президент. А щодо рейдерства і можливих афер з землею після зняття мораторію чиновник заявив "нема проблєми" і порадив українцям звіряти права на сільськогосподарські угіддя з кадастром.

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"Потрібно перевірити, чи є ділянка в земельному кадастрі. Земельний кадастр абсолютно відкритий. Якщо для людей похилого віку це складно, хай просять своїх онуків, щоб перевірити, хто є власником цієї ділянки. Нема проблєми. Якщо там ви - все окей. Якщо дані не внесені в кадастр, треба внести", – порадив чиновник.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні. За два дні парламентарі розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018-ти. З уже опрацьованих більшість поправок депутати не підтримали. Зкрема ті, на яких наполягали аграрії.

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