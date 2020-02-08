Із 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її тільки 629, - Чумак

Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері та оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак, з 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її тільки 629, передає Цензор.НЕТ.

"Уявіть собі атестація! Ніхто ніколи в країні такого не робив. Ніхто ніколи за 28 років в країні такого не робив. При чому ніхто ж не каже, що ця атестація була необ’єктивною. Так, будуть позови до суду, будуть, напевне, різні судові рішення. Я не сперечаюся", - сказав Чумак.

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З його слів, однією з елементів атестації були анонімні комп'ютерні тести. "Анонімні комп’ютерні тести. Ніхто не сказав, що вони були незаконні. Ніхто не сказав, що вони були несправедливі. Ніхто не сказав, що хтось міг якось підглянути або щось там зробити так, що хтось когось підтягнув", - підкреслив він.

Інший елемент, співбесіди, проводили шість кадрових комісій, в які входили заступники генпрокурора, розповів Чумак. Крім того, сказав він, в комісію входили також "представники громадськості, плюс представники, делеговані міжнародними організаціями".

Заступник генпрокурора уточнив про останні, це були особи, делеговані країнами-донорами, які допомагають в реформі прокуратури, а саме країнами Європи, а також США.

Зазначимо, що в кінці минулого року і Віктор Чумак, і Руслан Рябошапка озвучували інші цифри - що з 1339 прокурорів атестацію завершили успішно 610.