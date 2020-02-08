Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про це сьогодні, 8 лютого, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк .

Він підкреслив, що такий підхід повністю відповідає стандартам, прийнятим в державах-членах НАТО".

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, видатки на проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях здійснюються в межах вищезгаданих напрямів.

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Він також підкреслив, що видатки на проведення ООС на сході України здійнюються, у тому числі, в межах бюджетів інших силових відомств, які залучені до проведення операції.