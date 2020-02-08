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08.02.20 21:10

Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету

Оборонний бюджет умовно поділяється на чотири структури видатків. Це, зокрема, видатки на утримання персоналу, фінансування інфраструктури, забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою, а також експлуатаційні витрати.

Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про це сьогодні, 8 лютого, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк .

Він підкреслив, що такий підхід повністю відповідає стандартам, прийнятим в державах-членах НАТО".

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, видатки на проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях здійснюються в межах вищезгаданих напрямів.

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Він також підкреслив, що видатки на проведення ООС на сході України здійнюються, у тому числі, в межах бюджетів інших силових відомств, які залучені до проведення операції.

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