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08.02.20 22:42

МЗС України розкритикувало нову процедуру покарання щодо країн-порушників принципів Ради Європи

Нова процедура реагування на порушення принципів Ради Європи зробить практично неможливим, зокрема, застосування санкцій проти Росії через її агресію проти України.

МЗС України розкритикувало нову процедуру покарання щодо країн-порушників принципів Ради Європи

Про це йдеться в публікації на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні розчаровані схваленим Комітетом Міністрів Ради Європи рішенням щодо запровадження так званої комплементарної процедури реагування на порушення статутних зобов‘язань країнами-членами цієї Організації, яка зводить нанівець можливість покарання за найсуворіші порушення. Делегація України голосувала проти цього рішення.

Шкодуємо, що у європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання подібних кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної Організаціїі.

Ми переконані, що запровадження подібних процедур лише поглиблює світоглядну кризу в рамках Ради Європи, яка розпочалася з відступу Організації від власних статутних цілей, коли розв’язані Росією війни, як на власній території, так і проти сусідів були залишені без ефективної відповіді", - йдеться у публікації.

У міністерстві підкреслюють, що за шість років збройної агресії проти України, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей, саме злочини Росії призвели до загибелі понад 14 000 громадян України, залишити свої домівки були змушені понад 1,5 мільйонів наших співгромадян, мільйони інших живуть під окупаційних режимом в атмосфері беззаконня, системних порушень прав людини та страху.

"Сьогодні немає жодних сумнівів, що російська збройна агресія має розглядатися як серйозне порушення фундаментальних принципів і цінностей Організації.

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З часу безумовного повернення Росії до ПАРЄ в червні 2019 року російська сторона своїми діями уже неодноразово довела, що не має намірів змінювати свою протиправну поведінку. Недалекоглядні дії Ради Європи лише посилюватимуть відчуття безкарності, додатково заохочуватимуть Росію, як й інших потенційних порушників, до ще агресивніших дій на міжнародній арені, зневаги до верховенства права та нехтування правами і фундаментальними свободами людини.

Очікуємо, що уже найближчим часом буде продемонcтровано, чи здатен цей механізм притягнути до відповідальності тих, хто агресією і окупацією зухвало порушує міжнародне право і вчиняє масові порушення прав людини.

У рамках міжнародних організацій Україна рішуче і послідовно виступатиме проти запровадження процедур, які прямо чи опосередковано руйнують механізми накладення обмежувальних заходів, включаючи санкції, проти країн, що свідомо і систематично порушують принципи та норми міжнародного права", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європі 5 лютого схвалив "нову додаткову" процедуру між комітетом і Парламентською асамблеєю (ПАРЄ) щодо покарання держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов'язань.

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