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08.02.20 22:50

Спільну слідчу групу для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані ще не створили, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Розслідування авіакатастрофи "Боїнга" над Тегераном проводить Головне слідче управління СБУ.

Спільну слідчу групу для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані ще не створили, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді на запит видання "Ракурс" в Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У документі повідомляється, що спільна міжнародна слідча група для розслідування авіакатастрофи "Боїнга" МАУ не створена жодною  з країн.

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При цьому Офіс генпрокурора направив до Міністерства закордонних справ запити СБУ щодо кримінального провадження. Вони адресовані владі Ірану. Спецслужба у іранської сторони питала щодо вилучення та передачі Києву бортових самописців, інших деталей пошкодженого літака, документів.

Спільну слідчу групу для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані ще не створили, - Офіс генпрокурора 01
Спільну слідчу групу для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані ще не створили, - Офіс генпрокурора 02

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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