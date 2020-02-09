РФ звинувачує Ізраїль у "прикритті" цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують. СКРИНШОТ

Про це в п'ятницю, 7 лютого, сказало "Вестям" джерело в системі безпеки Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що 6 лютого сирійські, а за ними й російські ЗМІ повідомили про серію ударів по Сирії, звинувативши в цьому ВПС ЦАХАЛа. У зв'язку з цим стверджувалося, що унаслідок атаки було вбито 23 людей, зокрема трьох цивільних осіб з Ірану.

За даними незалежних джерел, 15 загиблих належали до проіранських організацій, що базуються на території Сирії, інші вісім - військовослужбовці армії Асада, зокрема в чині офіцера.

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Ті ж джерела заявили, що удар завдавали по дослідницькому центру, розташованому поблизу аеропорту, і по інших об'єктах, що контролюються Іраном.

Сирійські ЗМІ повідомили, що ППО вдалося перехопити кілька ракет, однак деякі влучили в цілі.

Пізніше представник сирійської армії повідомив агентству SANA, що атака здійснювалася двома хвилями з повітряного простору над Голанськими висотами і Південного Лівану.

За кілька годин до цієї атаки в аеропорту Дамаска було виявлено іранський вантажний літак Saha Airlines Boeing 747, що належить КВІР. У зв'язку з цим повідомлялося, що він доставив вантаж зброї.

У заяві міноборони РФ, з якою в ніч на 7 лютого виступив офіційний представник відомства, генерал Ігор Конашенков (той самий, який раніше звинувачував Ізраїль у тому, що його літаки прикривалися російським Іл-20), знову стверджується, що інцидент був спровокований ізраїльськими ВПС.

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За версією російської сторони, чотири винищувачі F-16 ВПС Ізраїлю ("без заходу в повітряний простір Сирії") завдали "раптових ударів вісьмома ракетами" по передмістях Дамаска", що і створило загрозу цивільному літаку.

Безпосередня загроза полягала в тому, що сирійська ППО почала відбивати приписувану Ізраїлю атаку саме тоді, як "у районі міжнародного аеропорту "Дамаск" здійснював захід на посадку пасажирський лайнер Airbus-320". Іншими словами, склалася ситуація, за якої сирійська ППО могла збити свій же літак.

У Міноборони РФ дали зрозуміти, що Ізраїль мав уявлення щодо повітряної обстановки в районі аеропорту Дамаска, але, як вважають у відомстві, ці обставини проігнорував.

Офіційно Ізраїль на заяву міноборони РФ не відреагував.

Однак наразі відомо, що літак Airbus A320 сирійської приватної авіакомпанії Cham Wings Airlines, що слідував рейсом 6Q514 із міжнародного аеропорту "Ен-Наджаф" (NJF) в Іраку, перебував у зоні дії сирійської ППО, яка, як стверджують у Міноборони РФ, відбивала ізраїльську атаку.

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Як випливає з даних сервісу Flightradar24, що дозволяє відстежувати стан повітряних суден у реальному часі, сирійський лайнер прямував до порту призначення (Дамаск) із великим запізненням, тож запідозрити ізраїльські ВПС у тому, що вони спеціально обрали А320 для прикриття, складно. Крім того, удар, а це визнають і в Міноборони РФ, завдавався з-за меж повітряного простору Сирії.

Знати про те, що сирійський літак з'явиться саме в цей час у районі аеропорту, було складно, оскільки він летів поза розкладом. За даними FlightrRadar24, в аеропорту Дамаска очікували посадку іншого літака A320, але вже авіакомпанії SyrianAir і з Тегерана. І саме на цей рейс вказували у своїх початкових (і пізніше відредагованих) повідомленнях російські ЗМІ (наприклад, телеканал RT, який оприлюднив повідомлення під заголовком: "Використовували для прикриття: під час авіаудару Ізраїлю по Сирії ледь не постраждав пасажирський літак"), хоча він благополучно здійснив посадку в аеропорту призначення.

Що стосується рейсу Cham Wings Airlines, то, за даними сервісу, А320 з 172 пасажирами на борту почав заходити на посадку близько 1:00 у ніч на 6 лютого. Через 13 хвилин після цього, зробивши всі необхідні маневри і опустившись до висоти близько 2000 метрів, літак вийшов на злітно-посадкову смугу і приготувався до приземлення. Але замість того, щоб сісти, різко почав набирати висоту, піднявся до 8200 метрів і після серії маневрів почав прямувати у бік Латакії, де здійснив посадку на аеродромі Хмеймім (база, яка використовується російськими ПКС).

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Ізраїльське видання Ynet у зв'язку з цим нагадує, що 26 грудня 2018 року той самий рейс 6Q514 тієї ж сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines заходив на посадку в аеропорту Дамаска, але також зрештою приземлився на аеродромі Хмеймім, здійснивши подібні маневри. Через два дні після цього російська сторона заявила, що зміна маршруту сталася з вини ізраїльських ВПС, які піддали загрозі два цивільні літаки в небі над сирійською столицею. Тоді інцидент було охарактеризовано як "провокація".