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09.02.20 09:03

Троє 5-річних дітей провалилися під лід на ставку на Запоріжжі, врятувати їх не вдалося

У селі Долинське Запорізького району на ставку провалилися під лід і потонули троє дітей.

Троє 5-річних дітей провалилися під лід на ставку на Запоріжжі, врятувати їх не вдалося

Про це повідомляє пресслужбу ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область, 8 лютого о 20:24 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Долинське Запорізького району на місцевому ставку провалилися під лід і потонули 3 дитини (2014 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнив Укрінформу директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко, всім дітям було по п'ять років, серед них двоє близнюків.

На місце виїхали три бригади медиків. За життя дітей боролися упродовж години, але врятувати їх не вдалося.

У поліції факт трагедії підтвердили, подробиці обіцяють повідомити згодом.

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