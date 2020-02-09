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09.02.20 09:31

На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу ввечері, 8 лютого, силовики затримали кількох людей на посту поліції в Нижніх Воротах на Закарпатті. ЗМІ повідомляють, що затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулось близько 22:00, саме тоді, як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції в Нижніх Воротах.

Джерела mukachevo.net повідомляють, що це затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві. Це підтверджує і закарпатський журналіст Віталій Глагола.

"Спецоперація в Нижніх Воротах. Одне зі збройних злочинних угруповань, можливо, причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Спецслужби затримали відразу кілька автомобілів на львівських номерах Mercedes G-Glass і Toyota. Ймовірно, щоб продовжити розбірки. В автомобілі - купа зброї. За моєю інформацією, це люди якогось львівського кримінального авторитета Полікарпа", - написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

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На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 01
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 02
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 03
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 04
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 05

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено двох людей. Стрілок зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

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