На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулось близько 22:00, саме тоді, як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції в Нижніх Воротах.

Джерела mukachevo.net повідомляють, що це затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві. Це підтверджує і закарпатський журналіст Віталій Глагола.

"Спецоперація в Нижніх Воротах. Одне зі збройних злочинних угруповань, можливо, причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Спецслужби затримали відразу кілька автомобілів на львівських номерах Mercedes G-Glass і Toyota. Ймовірно, щоб продовжити розбірки. В автомобілі - купа зброї. За моєю інформацією, це люди якогось львівського кримінального авторитета Полікарпа", - написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено двох людей. Стрілок зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.