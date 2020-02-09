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09.02.20 09:47

Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб

Поліція Таїланду ліквідувала військовослужбовця, який влаштував стрілянину в місті Накхонратчасима і вбив 25 осіб.

Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, стрілка вбили в торговому центрі Terminal 21 на північному сході країни, де він переховувався від правоохоронців понад 17 годин.

Унаслідок стрілянини 25 осіб загинули і 63 зазнали поранень. Серед загиблих є військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 21, а постраждалих - до 33.

Військовослужбовець спочатку відкрив стрілянину на території військової частини. Він убив трьох осіб: свого командира, ще одного військового та 63-річну жінку.

Потім сів у автомобіль і попрямував у центр міста. Дорогою він розстрілював перехожих. Згодом він захопив заручників у торговому центрі Terminal 21.

Правоохоронці встановили особу військового, який влаштував стрілянину в торговому центрі. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.

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