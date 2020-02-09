Джемілєв: Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн і наполегливості Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

Зокрема, Джемілєв підкреслив, що якщо порушити кримське питання на "нормандській четвірці", президент Росії Володимир Путін, крім своїх стандартних слів, що тему Криму закрито, може сказати, що це не формат для Криму.

Водночас, за словами лідера кримськотатарського народу, коли була зустріч у Парижі в грудні, то там говорили і про газ, і на інші теми. А тому, на думку народного депутата, все залежить від наполегливості й рішучості українського президента.

"Минулого разу Володимир Зеленський лише згадав, що Крим - це Україна. Треба було наполягати на тому, що якщо ми серйозно хочемо налагодити відносини між нашими країнами, то необхідно, щоб сусіди поважали територіальну цілісність України. Тому нормальних відносин із Росією бути не може до останнього квадратного метра нашої землі. Сподіваємося, що подібне колись прозвучить. Ми вважаємо, що питання Донбасу і Криму мають розглядатися одночасно", - підкреслив нардеп.

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Він також повідомив, що формату для вирішення кримських питань наразі немає, а тому потрібно створити умови для цього обговорення.

"Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн. Тут потрібно створити такі умови, щоб Росія дуже захотіла сісти за стіл переговорів. Поки Росія не погоджується на жодні розмови, але погодиться, якщо будуть відповідні санкції. Наразі вони ще недостатньо жорсткі", - резюмував Джемілєв.