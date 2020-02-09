Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство новин "Москва", про це вона заявила під час засідання нижньої палати російського парламенту.

"Я вам скажу чесно, від душі. Мені завжди хотілося бути росіянкою. Я запитувала батьків, чи був у нас хтось росіянином? Бо росіяни об'єднали весь наш багатонаціональний народ. Мені було соромно, що я належу до іншої нації. Прізвище чоловіка, яке я ношу, я його люблю і пишаюся ним", - сказала Плетньова.

Також наголошується, що Плетньова народилася 22 листопада 1947 року в селі Новодубровське Новосибірської області в німецькій родині.

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