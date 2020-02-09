Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.02.20 12:06

9 лютого набули чинності нові правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом

У неділю, 9 лютого 2020 року, набули чинності нові правила перетину адміністративної межі з окупованим РФ Кримом для дітей віком до 16 років.

9 лютого набули чинності нові правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Відсьогодні діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID-картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, щодо таких дітей у Єдиній електронній базі з питань освіти має бути інформація, до якої буде доступ на КПВВ.

Крім того, діти до 16 років зможуть виїжджати в окупований Крим у супроводі одного з батьків. Однак до 19 лютого в'їзд до Криму буде здійснюватися ще лише в супроводі двох батьків або за нотаріально засвідченою згодою другого з них.

Читайте також: Джемілєв: Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн і наполегливості Зеленського

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100