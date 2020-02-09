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09.02.20 12:43

Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек

У Києві перейменували низку бібліотек, позбувшись комуністичного минулого.

Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Перейменовано три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району:

Крім того, перейменовано бібліотеку імені О.Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені А.Костецького  (на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця).

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Також Київрада присвоїла бібліотеці №156 у Дарницькому районі столиці ім'я Миколи Руденка - українського письменника, громадського діяча, Героя України.

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