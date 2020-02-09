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09.02.20 12:53

Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів

Найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі жорстоко катують полонених, а також тих, хто з ними спілкувався.

Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це розповів колишній бранець "ДНР" Василь Савін. Терористи катували не тільки його, але також його дружину і сина.

"Я був досить відомою людиною, мене не можна було відверто калічити: виривати зуби плоскогубцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі. Таких людей катують інакше. Звичайно ж, струмом, це зрозуміло. Є і такий метод: вставляють в уретру провід від шампанського, з одного кінця підпалюють - алюміній швидко проводить тепло, а слідів жодних не залишається", - розповів він.

Савін також розповів, що його не годували 16 діб поспіль і тримали в цілковитій темряві.

"Двічі мене виводили на розстріл, один раз закопували живцем. Мене поклали в труну в наручниках і забили кришку. Але мені було смішно, адже я знав, що в наручниках не закопають, за них же вони розписалися, за них відповідати доведеться", - додав ексбранець.

Нагадаємо, 21 січня у фейсбуці омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що 115 українських політв'язнів досі перебувають у місцях позбавлення волі на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

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