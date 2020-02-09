Для підвищення інвестиційної привабливості НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею за межами України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Для підвищення інвестиційної привабливості України Національний банк розширив можливості іноземних банків із купівлі-продажу іноземної валюти за гривню. З цією метою уточнено визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", які є базовими під час здійснення торгівлі іноземною валютою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цим уточненням "іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти відповідно до договорів, укладених за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках".

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Тож відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але й проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.

На думку НБУ, такий крок сприятиме подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилюватиме привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України №16 від 6 лютого 2020 року і набирають чинності 8 лютого.

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