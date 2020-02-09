Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти - військові бази в Маріуполі та Сєверодонецьку, які буде облаштовано за стандартами НАТО", - повідомив міністр.
Також глава оборонного відомства розповів про перспективи спорудження мобільних містечок для військовослужбовців ЗСУ.
"Ще одним цікавим і новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір із вагончиків. Цей об’єкт призначено як для служби, так і для проживання наших воїнів. Там є місця для відпочинку, прийому їжі, у ньому передбачено душові кабіни, санвузли, тобто усе необхідне для комфортного проживання військовослужбовців", - зазначив Загороднюк, додавши, що табір також буде відповідати стандартам НАТО.
За його словами, подібні об'єкти досить привабливі для українського військового відомства, оскільки мають цілу низку переваг, зокрема швидкість будівництва, мобільність тощо.
"За потреби ми зможемо швидко доставити і зібрати їх там, де нам потрібно, - підкреслив міністр. - Наприклад, у таких модульних містечках на другій лінії зможуть комфортно проживати і виконувати завдання наші танкісти".