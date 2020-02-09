Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти - військові бази в Маріуполі та Сєверодонецьку, які буде облаштовано за стандартами НАТО", - повідомив міністр.

Також глава оборонного відомства розповів про перспективи спорудження мобільних містечок для військовослужбовців ЗСУ.

"Ще одним цікавим і новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір із вагончиків. Цей об’єкт призначено як для служби, так і для проживання наших воїнів. Там є місця для відпочинку, прийому їжі, у ньому передбачено душові кабіни, санвузли, тобто усе необхідне для комфортного проживання військовослужбовців", - зазначив Загороднюк, додавши, що табір також буде відповідати стандартам НАТО.

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За його словами, подібні об'єкти досить привабливі для українського військового відомства, оскільки мають цілу низку переваг, зокрема швидкість будівництва, мобільність тощо.

"За потреби ми зможемо швидко доставити і зібрати їх там, де нам потрібно, - підкреслив міністр. - Наприклад, у таких модульних містечках на другій лінії зможуть комфортно проживати і виконувати завдання наші танкісти".

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