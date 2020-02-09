Клімат на півдні України наближається до клімату Греції, - Кульбіда

Як передає Цензор.НЕТ, про це директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів в інтерв'ю "Главкому", відповідаючи на запитання про те, наскільки нетиповою для українських широт є погода, яку ми спостерігаємо упродовж останніх років.

"Я думаю, помітні зміни погоди здебільшого стосуються середніх і високих широт. У південніших широтах, на рівні середземноморських країн, якщо говорити про північну півкулю, і так само у південній півкулі, від 30 до 50 градусів південної широти, ці зміни не дуже помітні. Хоча вони теж відбуваються. Наприклад, якщо південь України сьогодні поступово наближається за кліматом до Греції, то у самій Греції зміни менші. Ми прогресуємо набагато швидше", - сказав Кульбіда.

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Він зазначив, що якщо взяти останні 25 років, то у 22 із них середня температура була вищою від кліматичної норми. У приблизно половині випадків - значно вищою від норми. І було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму. Загальна тенденція рухається до стійкого і стрімкого підвищення температурного режиму в зимовий період. Найближчими роками ця тенденція нікуди не зникне, адже немає причин для того, щоби щось змінилося.

"Перехідні сезони стали набагато коротшими, особливо весняний період, який може тривати один місяць замість трьох. Різкий перехід від зимових процесів до літніх стає характерним. А загальна тенденція до підвищення температури літнього періоду зберігається і підтверджується практично щороку. Тобто інше літо, аніж тривале і спекотне у нас, мабуть, не скоро буде", - зазначив Кульбіда.

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