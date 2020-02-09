З понеділка на мосту Патона в Києві буде обмежено рух

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зазначається, для руху автотранспорту буде відкрито три смуги в напрямку правого берега, дві смуги - в напрямку лівого берега. Рух вантажного транспорту на мосту буде заборонено.

За словами Поворозника, обмеження руху запровадять для обстеження мосту фахівцями ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського", а також щоб надалі зменшити тиск на конструкції споруди.

Читайте також: У Києві вперше за 28 років стали вимірювати трафік на дорогах, - КМДА

"За підсумками обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати, отримані в процесі обстеження, мають відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту", - розповів чиновник.

Як зазначив перший заступник голови КМДА, місто готове до проведення робіт з реконструкції мосту.

"Фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Однак для того, щоб розпочати реконструкцію, необхідно зняти з нього охоронний статус та вилучити з переліку об'єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення", - заявив Поворозник.

Дивіться також: Головне, їхати зі швидкістю 40-50 км/год., - Кличко розповів водіям, як "впіймати" "зелену хвилю" в Києві. ВIДЕО