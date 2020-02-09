Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву прокуратуру.
Аварія сталася вночі 8 лютого на трасі М-4.
"Мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з українськими номерами виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою МАN", - йдеться в повідомленні.
Як наслідок, загинули 37-річний водій мікроавтобуса і двоє пасажирів (жінка віком 31 рік і 37-річний чоловік). Ще п'ятьох пасажирів - чоловіків віком 27, 32, 33 роки - і двох 39-річних із різними травмами доставлено в місцеву районну лікарню.
Водій мікроавтобуса і п'ятеро пасажирів мали із собою паспорти громадян України.
"За попередніми даними, люди, які перебували в мікроавтобусі, прямували в Москву для здійснення трудової діяльності", - зазначили в прокуратурі.