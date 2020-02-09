Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні військовослужбовців навчаються зараз на курсах англійської мови коштом Міноборони. Також у нас є програма з НАТО. Так, кожен офіцер має знати англійську мову. І багато сержантів, які у нас є, мають знати англійську мову", - сказав він.

Міністр наголосив, що англійську потрібно знати не лише "для стандартів НАТО".

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"Нам потрібно бути привабливою армією для військовослужбовців, вони мають розуміти, що якщо вони приходять сюди, вони проходять певний період навчання, вони стають суперкласними на світовому рівні фахівцями. Вони мають здобути освіту, вони мають здобути технічну підготовку. Якщо вони знають англійську мову, навіть якщо вони звільняються зі Збройних сил, але знаючи, що вони отримують такий рівень підготовки, ми будемо отримувати найкращі кадри", - пояснив Загороднюк.

За його словами, українська армія вже зараз змушена "серйозно конкурувати за кадри з приватним сектором".

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