Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Азаттик".

За даними заступника міністра внутрішніх справ Казахстану Олексія Калайчіді, зараз у лікарнях залишаються 39 осіб.

Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв повідомив, що увечері 7 лютого в селі Масанчі почалася "масова бійка" з участю 70 осіб. Видання Tengrinews із посиланням на Олексія Калайчіді повідомляє, що причиною заворушень став конфлікт на дорозі.

"Троє на автомобілі їхали прямо, ще троє на вантажній машині цієї миті виїхали з дому на дорогу. Конфлікт виник через з’ясування, хто кому не поступився дорогою. Зрештою від слів справа перейшла до бійки там же, на місці", - сказав Калайчіді.

Подальшу ескалацію конфлікту, за даними МВС, спровокували відео й аудіо, які поширювали в соціальних мережах.

За попередніми даними, під час зіткнення було пошкоджено понад 30 приватних будинків, 15 магазинів та 23 автомобілі. Також під час заворушень постраждали п'ятеро поліцейських, зокрема троє зазнали вогнепальних поранень. За словами чиновників, правоохоронці не застосовували зброю.

















Як пише видання, 8 лютого 4,5 тис. жителів Жамбильської області перетнули кордон із Киргизстаном.

Віцепрем'єр Казахстану Бердибек Сапарбаєв закликав повертатися в Казахстан тих, хто втік до Киргизстану через сутичку, і пообіцяв, що держава відновить будинки, які постраждали під час заворушень.

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