Обурені ознаками реваншу диктатури, - родини героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці ГО Родини "Небесної Сотні".

"Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців" , - йдеться в зверненні.

Родичі героїв Небесної Сотні звинуватили нинішню владу в бездіяльності.

"Без жодного реагування з боку влади залишилося звернення від 24 січня цього року (зареєстровано в ДБР за № 1843-20 від 24.01.2020), у якому ми просили про організацію зустрічі керівництва держави із представниками родин Героїв Небесної Сотні, постраждалими та учасниками Революції Гідності. На цій зустрічі ми сподівались обговорити та почути позицію щодо наших вимог та питань:

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1. Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань О. Бабікова;

2. Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема щодо призначення директора ДБР;

3. Процедури формування конкурсної комісії на зрозумілих для світової та української спільноти прозорих принципах із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності;

4. Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо;

5. Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР;

6. Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан;

7. Запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України;

8. Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов’язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості;

9. Законодавчої заборони включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.

З огляду на рішення Конституційного Суду України також хотіли би порушити питання щодо законності тимчасового виконання обов’язків Директора ДБР пані І. Венедиктовою", - зазначається в зверненні.

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Родичі героїв Майдану вважають, що дії представників влади щодо згаданих питань, а також погрози та образи на адресу учасників Революції Гідності, призводять до знецінення досягнень Революції Гідності й осквернення пам'яті всіх тих, хто відстоював Україну.