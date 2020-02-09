Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами

Про це заявив перший віцепрем'єр Білорусії Дмитро Крутий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

"Якщо говорити про домовленості щодо нафти, нафтового ринку, то російська сторона погодилася, що білоруські НПЗ будуть купувати нафту за домовленостю з російськими нафтовими компаніями за цінами, які встановлюються на світовому ринку. До речі, цього ж протягом всіх переговорів неодноразово вимагали наш президент, білоруська сторона. Що Білорусі не потрібно жодних спеціальних ексклюзивних умов. Ми хочемо купувати нафту за світовими котируваннями, і не гірше", - сказав білоруський чиновник.

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За інформацією Крутого, Путін призначив заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака відповідальним з роботи з Білоруссю на нафтовому ринку.