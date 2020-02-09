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09.02.20 18:18

Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві

У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням низки правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України.

Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 людини. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

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