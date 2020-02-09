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09.02.20 18:41

Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що серед 6 пасажирів лайнеру Diamond Princess, які 9 лютого захворіли на китайський коронавірус, є один українець.

Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Японія повідомила про ще шість випадків зараження коронавірусом серед пасажирів і членів екіпажу на лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля японських берегів. Зокрема, повідомлялося про одного українця. Решта 5 заражених коронавірусом — філіппінці та один житель Гонконгу з громадянством США.

"Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний", — розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.

Речниця також уточнила, що "зі шпиталізованим підтримується зв’язок", а ситуація перебуває на контролі міністра закордонних справ та Посольства України в Японії.

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Нагадаємо, за результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 людей. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. 6 лютого МОЗ Японії повідомило про ще 10 випадків інфікування.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на суді щонайменше 14 днів.

Загалом на борту перебувають приблизно 3700 пасажирів і членів екіпажу. Зазначимо, що на лайнері також перебувають 25 українців.

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