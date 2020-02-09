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09.02.20 18:56

Від початку доби ворог п'ять разів порушив перемир'я на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Від початку доби ворог п'ять разів порушив перемир'я на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського, а саме з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету - 3 постріли.
у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд.
Сьогодні, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник має поранення.

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Нагадаємо, 8 лютого найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України. Минулої доби - без втрат в лавах ОС.

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