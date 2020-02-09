У Дніпрі горів гуртожиток сімейного типу, 5 осіб госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

О 16:24 на "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Дніпро, Індустріальний район, проспект Слобожанський, 106. Займання виникло в кімнаті на 6 поверсі гуртожитку.

На місце було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 16 вогнеборців.

Внаслідок події постраждало 5 осіб (3 чоловіка та 2 жінки), які отримали отруєння продуктами горіння, з них 1 особа отримала опіки обличчя. Постраждалі госпіталізовані до лікарень м. Дніпро, стан середнього ступеня важкості.

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На пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі виведено східцями. На свіже повітря виведено 30 осіб, мешканців кімнат з верхніх поверхів.

Площа пожежі пожежі -12 м. кв, вогнем знищено домашнє майно в кімнаті.

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Пожежа локалізована о 17:03 та ліквідована о 17:16.