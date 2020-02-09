У Дніпрі горів гуртожиток сімейного типу, 5 осіб госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
О 16:24 на "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Дніпро, Індустріальний район, проспект Слобожанський, 106. Займання виникло в кімнаті на 6 поверсі гуртожитку.
На місце було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 16 вогнеборців.
Внаслідок події постраждало 5 осіб (3 чоловіка та 2 жінки), які отримали отруєння продуктами горіння, з них 1 особа отримала опіки обличчя. Постраждалі госпіталізовані до лікарень м. Дніпро, стан середнього ступеня важкості.
На пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі виведено східцями. На свіже повітря виведено 30 осіб, мешканців кімнат з верхніх поверхів.
Площа пожежі пожежі -12 м. кв, вогнем знищено домашнє майно в кімнаті.
Пожежа локалізована о 17:03 та ліквідована о 17:16.