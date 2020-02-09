"Дезінформація про коронавірус може бути найзаразнішою", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус закликав популяризувати факти

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВОЗ.

Він наголосив на важливості фактів, а не страху на тлі спалаху коронавірусу й закликав світову спільноту боротися з дезінформацією.

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За словами Гебреєсуса, дезінформація ускладнює роботу співробітників сфери охорони здоров'я, а також "відволікає увагу осіб, які приймають рішення", викликає спантеличення і ще більше поширює страх.

"У ВООЗ ми не просто боремося з вірусом; ми також боремося з тролями і конспірологами, які популяризують дезінформацію і заважають реагувати на спалах. Як йдеться в заголовку Guardian,"дезінформація про коронавірус може бути найзаразнішою", - заявив він.

Крім інших заходів у боротьбі з неправдивою інформацією, ВООЗ співпрацює з пошуковими, соціальними і цифровими компаніями (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest та іншими).

"Ми просимо їх фільтрувати дезінформацію і поширювати точні дані з достовірних джерел, таких як ВООЗ, CDC та інші", - підкреслив він.

Також ВООЗ взаємодіє з блогерами в Instagram і YouTube, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб ті популяризували факти про коронавіруси.

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"По суті, для боротьби з потоком дезінформації ми створюємо групу людей, що розповідають правду, які поширюють факти і розвінчують міфи", - підкреслив Гебреєсус.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.