Власник хостелу в Ужгороді виявив у кімнаті тіло квартирантки-іноземки, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатській області, 8 лютого, о 17:35 год до чергової частини Ужгородського відділу поліції надійшло повідомлення від власника хостелу на вул. Швабській, про те, що у кімнаті він виявив без ознак життя квартирантку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські встановили особу жінки. Нею виявиявилася іноземка, 1988 року народження, студентка місцевого вузу. Зі слів її знайомих, жінка два дні не виходила на зв‘язок.
При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло жінки направлено в морг для встановлення причин смерті.
Поліція з’ясовує обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою - "природня смерть".