Власник хостелу в Ужгороді виявив у кімнаті тіло квартирантки-іноземки, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатській області, 8 лютого, о 17:35 год до чергової частини Ужгородського відділу поліції надійшло повідомлення від власника хостелу на вул. Швабській, про те, що у кімнаті він виявив без ознак життя квартирантку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські встановили особу жінки. Нею виявиявилася іноземка, 1988 року народження, студентка місцевого вузу. Зі слів її знайомих, жінка два дні не виходила на зв‘язок.

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При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло жінки направлено в морг для встановлення причин смерті.

Поліція з’ясовує обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою - "природня смерть".

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