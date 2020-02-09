Новостворене МінТОТ може очолити представник України в політичній підгрупі ТКГ Резніков, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Факти ICTV в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій, таким чином буде окреме міністерство. Ми запропонували цю посаду відомому юристу Олексію Резнікову", - сказав Гончарук.

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Прем'єр підкреслив, що не відкидає, що такі рішення будуть реалізовані найближчим часом. При цьому міністром тимчасово окупованих територій буде призначений представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донбасі Олексій Резніков.

"Я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - додав він.

Нагадаємо, 5 лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на нараді у Володимира Зеленського заявив, що відповідно до завдання президента України Кабмін ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.