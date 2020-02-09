Розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі жодним чином не змінить безпекову ситуацію, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже серйозно досліджували це питання і в Міноборони, у Генштабі, в інших силових відомствах, на засіданнях РНБО. Головним було те, що це, по-перше, суперечить Мінським угодам. Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині", – розповів Загороднюк.

Він наголосив, що розведення жодним чином не змінює безпекову ситуацію.

"Тому що якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп", – зазначив Загороднюк.

Наразі українська влада веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі. Йдеться про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ "Гнутове".

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"Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці", - сказав Загороднюк.

Коли точно відбудеться нове розведення військ - поки не відомо, тому що це залежить від Мінських домовленостей.

"Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть переговори", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року був рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" в квітні 2020 року.

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