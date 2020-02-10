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10.02.20 08:07

Гончарук: Щодо кадрових призначень раджуся з Богданом, Єрмаком і Зеленським, але рішення ухвалюю сам

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дуже поважає думку керівника Офісу Президента Андрія Богдана і помічника президента Андрія Єрмака.

Гончарук: Щодо кадрових призначень раджуся з Богданом, Єрмаком і Зеленським, але рішення ухвалюю сам

Про це він заявив в інтерв'ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака. - Ред.), тому я з ними раджуся. Такий вплив вони мають. Я як прем'єр-міністр ухвалюю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них тут несу я. Але, щоб усім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді", - зазначив Гончарук.

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Водночас він спростував інформацію, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі Президента.

"Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі Президента, вони проходять в уряді. Тільки коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди", - заявив прем'єр.

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