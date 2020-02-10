Від початку року в Україні понад 200 осіб загинули під час пожеж, - ДСНС

"Від початку року на території України виникло вже понад 5 тисяч пожеж. З них у житловому секторі - понад 2800 випадків. Кількість загиблих на них вже перетнула позначку у 200 осіб", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.

Рятувальники зазначають, що найчастіше пожежі виникають через недбалість громадян і нехтування елементарними нормами пожежної безпеки.

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"Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", - наголошується в повідомленні.