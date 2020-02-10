Міноборони поки що не відкликатиме бронежилети, через які заарештовували генерал-майора Марченка та інших чиновників, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Там триває слідство. Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила би завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає", – сказав Загороднюк.

Він очікує, щоб слідство у цій справі було неупередженим.

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"Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії. Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, у червні 2019 року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.

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