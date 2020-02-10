Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що в Міноборони існує проєкт автоматизації процесів під "кодовою назвою "Пласт".

"Цього року він уже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі ціла низка напрямків саме щодо електронного документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження триватиме деякий час. Може, ще рік", – розповів Загороднюк.

Він пояснив, що це буде картка зі штрих-кодом.

"Він може бути у вас і на телефоні, і як картка пластикова. Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій відповідатиме запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже в лютому", – сказав Загороднюк.

Міністр зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік.

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"Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, але ще буде база усіх військовозобов’язаних. Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат", – обіцяє очільник Міноборони.

Він запевняє, що гроші з бюджету на це є, техніку на військкомати закуповують уже в першому кварталі 2020 року.