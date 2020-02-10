Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Российской газете", опублікованому 10 лютого.

За словами Лаврова, РФ також може розглянути можливість направлення свого посла в Україну.

"Українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, нібито хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти", - сказав Лавров.

Глава російського МЗС також розповів про свою зустріч з українським колегою Вадимом Пристайком на нормандському саміті в Парижі.

"Зі своїм нинішнім українським колегою Вадимом Пристайком я бачився наживо один раз - на Нормандськиму саміті в Парижі в грудні 2019 року. Була якась пауза, ми привіталися, обмінялися кількома фразами. Власне, у нас і приводів для контактів більше не було, бо про двосторонні зустрічі, про візити один до одного зі зрозумілих причин не йдеться. Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини", - сказав російський міністр.

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При цьому Лавров виступив проти створення бар'єрів між двома країнами, зокрема шляхом скасування авіасполучення і скорочення залізничного, вказавши, що контакти важливі для обох сторін.

"Нерозумно постійно зводити якісь бар'єри, то для авіасполучення, потім для залізничного транспорту та й просто для спілкування. Хтось з'їздив до Криму, і все - людина викреслена зі списку тих, з ким українці можуть не те що тиснути руки, а взагалі навіть зустрічатися. Це дикість, націонал-радикалізм ультрарозливу", - повідомив Лавров.

Нагадаємо, Київ відкликав посла з РФ у 2014 році.