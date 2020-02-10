Коронавірус виявили у ще 60 пасажирів круїзного лайнера в Японії. Загальна кількість заражених сягнула 130

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Japan Times.

Інформація про нових хворих стала відома вранці в понеділок, 10 лютого, після того, як повідомлялося про 70 підтверджених випадків зараження вірусом. У підсумку загальна кількість пацієнтів із судна сягнула 130.

У понеділок японський уряд також оголосив, що розглядає питання про проведення перевірок на наявність нового коронавірусу для всіх членів екіпажу і пасажирів на борту круїзного судна.

Пасажирам дозволять зійти з Diamond Princess лише після того, як стануть відомі всі результати обстежень.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії. Нині заражений коронавірусом українець знятий з круїзного лайнера і доставлений до японської лікарні. Українець щонайменше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.