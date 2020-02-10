Ідею призначення Шовковського главою Мінспорту ми ще серйозно не обговорювали, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ.
За словами Гончарука, він запропонував кандидатуру Шовковського на посаду міністра молоді і спорту, але серйозно цю ідею в уряді ще не обговорювали.
"Це яскрава ідея, подумати про Олександра (Шовковського. - Ред.) як про можливого урядовця, вона виникла у мене, але серйозно ми її ще не обговорювали", - пояснив Гончарук.
Крім того, прем'єр повідомив, що Кабмін хоче посилити свій економічний блок.
"Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури", – наголосив Гончарук, додавши, що це може бути новий віцепрем’єр.
Також, за його словами, планується посилити соціальний блок, бо в Україні понад 10 млн людей живуть за межею бідності.
При цьому прем'єр спростував твердження, що співбесіди з кандидатами на посади в Кабмін проходять в Офісі Президента.
"Вони проходять в уряді", - додав Гончарук.
Прем'єр також згадав, що було багато фейків про те, що нібито міністри отримують по 200-400 тис. зарплати.
"Це не відповідає дійсності, але правда, що у нас був безлад у преміях та зарплатах. Тому ми ухвалили рішення, що зарплата урядовця буде від 3 до 5 середніх зарплат, а рівень усіх цих надбавок може бути обмежений лише розміром одного окладу. Тобто в реальних грошах це буде від 30 тис. до 50 тис. грн", – наголосив Гончарук.