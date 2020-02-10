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10.02.20 10:31

Військові США та України проведуть спостережний політ над Росією

Спільна місія США і України в період з 10 по 14 лютого виконає спостережний політ над територією Росії.

Військові США та України проведуть спостережний політ над Росією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

За словами начальника Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова, в ході польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої угодою апаратури спостереження.

"У період з 10 по 14 лютого в межах реалізації міжнародної Угоди щодо відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому "Кубинка"", - заявив Рижков.

Угода щодо відкритого неба - багатосторонній міжнародний документ, підписаний 24 березня 1992 року в місті Гельсінкі представниками 23 держав, що входять до Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Метою угоди є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням синних договорів у галузі контролю над озброєннями. Документ встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Учасниками угоди є понад 30 країн.

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