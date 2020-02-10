Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.02.20 10:58

У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму

У Житомирі плануються концерти колишнього соліста євродиско-групи Bad Boys Blue Кевіна МакКоя, який виступав в окупованому Криму.

У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з афішею Драматичного театру імені Івана Кочерги, екссоліст під брендом групи має виступити в Житомирі 10 березня.

Квитки на його концерт продають від 300 до 1500 грн.

Кевін МакКой потрапив в українську базу "Миротворець" за виступи в анексованому Криму. Повідомляється, що він приїжджав на півострів у травні 2016 року в концерті "Дискотека СРСР".

У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму 01

Кевін МакКой був солістом Bad Boys Blue з 2000 по 2003 роки. Група за свою історію випустила близько тридцяти хіт-синглів, що потрапили в чарти багатьох країн світу.

Також читайте: Двом учасникам "самооборони Криму" повідомлено про підозру, - МВС. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100