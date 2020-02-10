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10.02.20 11:03

"Нафтогаз" готує нові позови проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко

У "Нафтогазі" готуються подати нові позови проти російського "Газпрому" в Антимонопольний комітет Європейського Союзу, а також готуються до нових судів у Стокгольмському арбітражі.

"Нафтогаз" готує нові позови проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підставою для звернення в антимонопольний орган ЄС є те, що "Газпром" продовжує блокувати можливість для європейських компаній купувати російський газ на україно-російському кордоні. Крім того, "Газпром" блокує експорт газу з Росії для компаній, які не пов'язані з "Газпромом", а також поставки газу з країн Середньої Азії через територію Росії.

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"Наразі ми вивчаємо можливості "Нафтогазу" для вирішення зазначених проблем, серед яких можна виокремити скаргу в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в суді Європейського Союзу) на зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем", - повідомив Вітренко.

Він зазначив, що "Нафтогаз" також готується до нових судових спорів із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі щодо боргів компанії "РосУкрЕнерго", яка свого часу була посередником у відносинах між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Звичайно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з "Газпромом"", - додав Вітренко.

Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 01
Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 02
Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 03
Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 04

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