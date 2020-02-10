У 2020 році зарплата працівників освіти Києва збільшиться на 9%, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Найбільша частина від освітнього бюджету – понад 70% – йде на заробітні плати 68 тис. працівників галузі. До цієї категорії належать не лише ті, хто виховує та навчає, а й ті, хто готує їжу, прибирає, охороняє та лікує дітей у школах та садочках міста. Цього року міська влада додала ще 2 мільярди гривень на виплату заробітних плат освітянам.

"На заробітні плати у школи та дитячі садочки місто отримало від держави 4 мільярди гривень. Своєю чергою, Київ додав до цієї суми ще 2 мільярди. Наразі лише 3% місцевих громад виплачують своїм освітянам надбавки до заробітної плати у повному обсязі. Київ почав робити це першим, а міська влада продовжуватиме докладати зусиль, щоб освітяни столиці отримували гідну оплату своєї праці", – наголосив Мондриївський.

У 2020 році зарплата працівників освіти Києва збільшиться на 9%. Окрім цього, місто продовжить виплачувати надбавку 50% окладу заробітної плати за складність та напруженість у роботі всім педагогічним працівникам: вихователям, вчителям, майстрам.