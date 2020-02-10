Голові одного з райсудів Закарпаття повідомлено про підозру в отриманні 15 тис. грн хабаря, - САП

Про це повідомляє пресслужба САП на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"8 лютого 2020 року прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повідомлено про підозру голові одного з районних судів Закарпатської області, викритого на отриманні 15 тис. гривень неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що служитель Феміди попросив надати й отримав зазначену суму коштів від фізичної особи за задоволення цивільного позову.
Зараз йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову.