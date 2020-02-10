ОДА мають затвердити перелік дорожніх робіт, щоб використовувати рекордне фінансування, - Голик

Про це заявив у своєму Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

За його словами, минулого року області отримали 14 млрд грн на ремонт доріг, з яких 1,4 млрд не змогли використати. Цього року в розпорядженні ОДА буде 22 млрд грн, з яких 3 млрд вже надійшли на рахунки.

"Кабінет Міністрів та "Укравтодор" дали рекомендації як використовувати Дорожній Фонд правильно: ямковий ремонт тільки в крайніх випадках і тільки в рамках змісту доріг, не менше 80% Дорожнього Фонду має йти на капітальний і поточний-середній ремонти, в пріоритеті дороги до лікарень і опорних шкіл, дороги робити кілометрами, а не окремими ділянками", - сказав радник прем'єра.

Для того, щоб використовувати кошти, обласні адміністрації мають затвердити в "Укравтодорі" перелік дорожніх робіт на рік. За словами Голика, на цей момент вже затверджені плани для Дніпропетровської, Луганської, Одеської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

"Першою це зробила Дніпропетровська область. У чому ніхто й не сумнівався, якщо чесно. По-перше, спадкоємність (з 2015 по 2019 роки Голик був радником голови Дніпропетровської ОДА. - Ред.), По-друге, на затвердження була подана ще наша трирічна програма щодо Дорожнього Фонду, в якій щодо кожної дороги всі процедури були проведені заздалегідь. Тобто 1 березня в Дніпропетровській області вже почнуться роботи на дорогах, що фінансуються за рахунок Дорожнього Фонду", - зазначив Голик.

Досі не надійшли плани від Закарпатської, Львівської, Сумської та Чернівецької облдержадміністрацій.

"Завжди говорив, що дороги, як і школи, садочки, лікарні та стадіони, це не тільки гроші, але й, в першу чергу, мізки і менеджмент. Занадто багато випадків у нашій країні, коли гроші є, а менеджменту немає. Тим цікавіше змусити всю цю неповоротку махину робити все заздалегідь і єдино правильним способом", - підкреслив Голик.

Раніше Голик повідомляв, що в 2020 році на ремонт і будівництво доріг буде виділено рекордну суму - понад 70 млрд гривень з декількох джерел.