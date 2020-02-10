Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.
Лікарі повідомили, що стан чоловіка стабільний, його життю нічого не загрожує.
Чоловіка виписано на вимогу пацієнта і його родичів. Він проходитиме подальше лікування в іншому медичному закладі.
Постраждалий зазнав кульового поранення в область тазу і перебував в реанімаційному відділенні.
Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.
Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.