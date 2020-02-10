Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, - глава конференції Ішингер

"Ми раді вітати цього року президента Зеленського. Україна - важливий пункт європейської політики", - сказав Ішингер у понеділок журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не братиме цього року участі в Мюнхенській конференції з безпеки, Росію представлятиме глава МЗС Сергій Лавров, повідомив Ішингер.

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"Канцлерка з 2008 року бере участь у кожній другій конференції, якщо так буде і зараз - вона була в 2019 році, я майже впевнений, що вона буде знову виступати у нас у 2021 році. Уряд ФРН представлятимуть Гайко Маас (глава МЗС), Аннегрет Крамп-Карренбауер (глава Міноборони), Хорст Зеєхофер (глава МВС)", - сказав Ішингер.

За його словами, "російську делегацію очолить глава МЗС Сергій Лавров".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також візьме участь у заході.

За даними Ішингера, до Мюнхена приїдуть: канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбуватиметься із 14 по 16 лютого.