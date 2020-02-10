Якщо ринок землі запрацює, то всі міфи, якими лякають суспільство, розвіються, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Є велика кількість популістських сил, які намагаються налякати суспільство і таким чином стримати за рахунок страху, навіювання якихось там міфів, стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку… Коли ми його зробимо, якщо ми його зробимо... якщо парламент таки ухвалить відповідний закон, він набуде чинності, президент його підпише, то суспільство дуже швидко побачить, що всі ті міфи, якими його лякали, вони не справдилися", - повідомив прем'єр.

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Гончарук також висловив переконання, що будь-яке відкриття ринку землі в Україні - "величезний крок вперед".

"Це такий, скоріше, світоглядний величезний крок", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули лише 216 поправок до закону із 4018-ти. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.