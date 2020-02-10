Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава конференції Вольфган Ішингер.

"Мені невідомо, що є якесь конкретне планування переговорів на міністерському рівні. Формальна зустріч в "нормандському форматі", за моїми даними, не запланована", - сказав він.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.

Також Ішингер повідомив, що Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в лютому в Мюнхені.