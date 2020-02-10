Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит агентства "Українські новини".

"Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ на цей момент не планується", - сказано у відповіді.

Раніше повідомлялося, що Україна погоджує кандидатури послів у 13 з 19 країн, де їх немає, проте не уточнив, в які з них саме. У відповідь на запит агентства відомство повідомило, що Росії в цьому списку немає.

"Міністр закордонних справ України не вносив на розгляд президента України подання щодо кандидатури для призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Російській Федерації", - сказано у відповіді.

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У січні російські ЗМІ писали, що РФ підбирає кандидатуру для призначення свого посла в Україні. Тоді ж МЗС повідомив, що не отримував від Росії запит на призначення посла.

"Запитів на агреман від російської сторони Міністерству закордонних справ України не надходило", - повідомили в українському МЗС.

У разі отримання від російської сторони ноти із запитом на агреман Україна має намір діяти відповідно до усталеної міжнародної практики.

Нагадаємо, в понеділок, 10 лютого, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву.